В Иркутской области 26 тыс. из 36 тыс. пострадавших жителей, попавших в зону затопления, получили единовременную материальную помощь

В Иркутской области единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей получили 26 538 пострадавших жителей территорий, попавших в зону затопления. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством Председателя Правительства Иркутской области и Первого заместителя Губернатора Руслана Болотова.

Министр уточнил, что всего принято заявлений на единовременную выплату от 36 952 человек. По 50 и 100 тысяч рублей за утерю имущества на 19.00 8 июля получили выплаты 1139 человек. Сегодня работа будет продолжаться до 23.00. Глава ведомства подчеркнул, что необходимо усилить работу по информированию населения, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне, и обратил внимание на более качественную подготовку документов.

- На затопленных территориях обследовано 7 218 домов, необходимо дать заключение еще по трем тысячам. У нас на включение в список на получение выплат по утере имущества подано 5 680 заявлений, в настоящее время готовы документы еще на 2 459 человек, - доложил министр.

Продолжается работа по выплатам родственникам погибших в размере 1 миллион рублей.

- На сегодняшний день произведено 13 выплат, у двух погибших нет родственников, их захоронение будет производить муниципалитет. По остальным - дальние родственники будут доказывать свое право через суд, еще у одного погибшего выплата будет оформляться, когда подъедет родственник из другой страны, - отметил Владимир Родионов.

Кроме того, на заседании КЧС был поднят вопрос о дополнительном транспорте для вывоза мусора после расчистки территорий. Руслан Болотов отметил, что несколько предприятий обещали еще направить технику и дал поручение региональному оператору в два раза увеличить периодичность сбора мусора с территорий, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.