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В Тулуне остаются затопленными 9 улиц, частично подтоплены 42 улицы

9 июля 2019

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Единовременную материальную помощь в Тулуне получили  9 тысяч 106 человек. Об этом сообщил мэр города  Юрий Карих на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое прошло под председательством Губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Юрий Карих также доложил, что материальную помощь в городе Тулун получили 844 человека по 100 тысяч рублей и 14 человек по 50 тысяч рублей. Всего составлены списки на 2568 человек по 100 тыс. рублей и 58 человек по 50 тыс. рублей. Работа комиссии продолжается. По выплатам по 10 тыс. рублей списки каждый день обновляются и корректируются. Примерно 50 процентов на сегодня уже выполнено.

На территории города Тулуна уровень воды в реки Ия падает. Подтопленных социально значимых объектов нет. Тем не менее, остаются затопленными 9 улиц – 190 домов, частично подтоплены 42 улицы, свободны от подтопления 56 улиц, из них на 14 улицах ведется расчистка завалов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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