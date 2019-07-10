БрАЗ завершил реконструкцию шламового поля

На Братском алюминиевом заводе завершилась реконструкция шламового поля. Под водным зеркалом на таких объектах находятся отходы металлургического производства. Если раньше полей было три, то современные технологии позволяют обходиться лишь одним, сообщает Братская студия телевидения.

Оно создавалось согласно последним требованиям законодательства - на геомембранной подушке, которая не позволяет проникать вредным веществам в грунт. Сейчас для удобства работ оно разделено насыпной дамбой.

А вот площадка №1 - наследие Советского Союза, накапливала взвеси больше 40 лет. Его рекультивация началась еще в 2012 году при реализации программы РУСАЛа по экологической модернизации предприятия. «Старое поле работало с 1978 года, когда при строительстве таких требований не было, и была вероятность попадания шламовой воды в почву. На сегодняшний день это полностью исключено, - рассказывает Александр Гавриленко, директор по экологии БрАЗа. - Мы не только модернизируем сухие и мокрые газоочистки, но также занимаемся модернизацией шламовых полей, где у нас размещаются отходы алюминиевого производства. В дальнейшем у нас также разрабатываются новые технологии переработки этих отходов со шламовых полей».

На БрАЗе из шлама получают углеродный концентрат и графитовые брикеты, которые востребованы в черной металлургии. На данный момент БрАЗ перерабатывает более половины отходов производства.