Сбербанк запускает интернет-площадку по размену монет

Сбербанк объявляет о запуске в пилотном режиме b2b-площадки по размену монет Банка России. Площадка представляет собой отдельный раздел отраслевого маркетплейса «НДО Маркет» на платформе SberB2B, посвященного индустрии наличного денежного обращения. В разделе будут размещаться предложения кредитных организаций по услугам размена монет для ретейла и других банков.

Сбербанк одним из первых разместит предложения по своим услугам в ряде регионов: Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, Перми, Ижевске, Саранске.

Монетная площадка «НДО Маркет» — удобный инструмент поиска и реализации разменных монет, позволяющий сбалансировать их хождение в масштабах страны. Площадка интересна как кредитным организациям с развитой филиальной сетью, так и торговым структурам, принимающим наличные деньги к оплате. Пройдя процедуру регистрации, пользователь сможет выбрать необходимый ассортимент монет, гарантированно надежного поставщика и заключить с ним сделку на платформе. Сервис создается с участием крупных игроков рынка налично-денежного обращения, обеспечивая тем самым свободу конкуренции.

Алексей Пономаренко, старший управляющий директор, руководитель Центра управления наличным денежным обращением Сбербанка:

«Благодаря нашему сервису мы помогаем решать проблемы и тем компаниям, у которых скопился излишек монет, и тем, у которых, напротив, образовался их дефицит. Думаю, что площадка будет востребована, так как она проста и удобна, позволяет без лишнего поиска получить быстрый доступ к необходимой услуге и гарантию ее выполнения».