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Новые возможности по переводам для клиентов Сбербанка появились в сервисе Samsung Pay

10 июля 2019

Сбербанк и компания Samsung Electronics объявляют о новых возможностях по переводам для клиентов Сбербанка, которые используют сервис Samsung Pay.

Теперь клиенты Сбербанка могут продолжить перевод, начатый в сервисе Samsung Pay, в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» с сохранением ранее введенной клиентом информации — номера телефона получателя и суммы перевода. Это возможно при переводе по номеру телефона клиенту Сбербанка. Денежные средства поступят получателю мгновенно. К таким переводам применяются стандартные комиссии.

Дополнительно у всех клиентов Сбербанка появилась возможность легко переходить на страницу «Платежи и переводы» мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» из приложения Samsung Pay, нажав на кнопку быстрого доступа.

Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка:

«Мы стремимся быть рядом с клиентом, поэтому расширяем границы нашей экосистемы, постоянно увеличивая количество партнеров. Сотрудничество с Samsung Pay — это первый подобный опыт на рынке по интеграции в переводах с мобильным платежным сервисом. И мы уверены, новые возможности по переводам помогут клиентам Сбербанка легко и быстро переводить деньги привычным и безопасным способом».

Новые возможности доступны для карт Сбербанка в мобильном платежном сервисе Samsung Pay версии 3.8.51 при условии, что на смартфоне установлено обновленное мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».


/ СИА /
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