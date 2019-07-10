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Банк Авангард подключился к системе денежных переводов Contact

10 июля 2019

Банк Авангард начал проведение операций через систему денежных переводов Contact. Отправить или получить перевод можно в офисах банка во всех регионах присутствия.

Получить переводы в рамках системы Contact можно более чем в 500 000 пунктов на территории России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Переводы осуществляются без открытия счета в рублях РФ, долларах США и евро, средства доступны получателю уже через несколько минут.

Таким образом, теперь клиенты банка Авангард могут воспользоваться любой из трех систем денежных переводов: Western Union, Юнистрим или Contact, выбрав наиболее удобный вариант перевода средств.


/ СИА /
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