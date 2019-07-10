В каждой четвертой семье школьники проводят летние каникулы дома

В каждой четвертой семье дети-школьники проводят все летние каникулы дома, об этом сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Деревня или дача являются самым популярным местом, куда родители отправляют детей на отдых (31%). По 16% родителей отправят своих детей на Черноморское побережье или в летние детские лагеря. 6% родителей отметили, что их дети будут проводить летние каникулы в поездках по России или в другом городе. 5% респондентов собираются устроить отдых детям за границей, чаще всего назывались Турция, Болгария и Абхазия. В пришкольных лагерях отдыхают дети 2% россиян. Среди прочих летних мест для отдыха родители выбирали времяпрепровождение у родственников, на базах отдыха, в спортивных лагерях и санаториях. Некоторые родители отметили, что их дети будут работать этим летом.

В открытом опросе SuperJob приняли участие 1000 родителей детей школьного возраста из всех округов России.

Время проведения опроса — 1-4 июля 2019 года.