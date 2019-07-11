Азиатско-Тихоокеанский банк реструктуризирует кредиты клиентов, пострадавших от паводка в Иркутской области

Азиатско-Тихоокеанский банк реструктуризирует кредиты клиентов, пострадавших от паводка в Иркутской области. Кроме того, банк полностью отменил оплату комиссий, пени и штрафов для пострадавших клиентов, чьи кредиты оплачивались своевременно и не находились на просроченной задолженности на начало паводка.

Для реструктуризации кредита жителям города Нижнеудинска и Нижнеудинского района, города Тулун и Тулунского района Иркутской области необходимо обратиться в отделение Азиатского-Тихоокеанского банка с заявлением об отсрочке платежей.

При предоставлении подтверждающих документов об утраченном имуществе пострадавшие от паводка смогут получить отсрочку на полгода, без предоставления данных документов - на три месяца.