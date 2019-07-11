РУСАЛ объявил новую дату проведения экологического забега «Чистый город – счастливые лица» в Братске

Сегодня стала известна новая дата проведения экологического забега «Чистый город – счастливые лица» – 15 июля. Напомним, что организатор мероприятия – компания РУСАЛ – перенесла эту акцию из-за трагических событий в Тулуне.

Начать следующую неделю, предваряющую День металлурга, работники БрАЗа решили с плоггинга - это своеобразная пробежка, совмещённая со сбором мусора.

Регистрация участников откроется в понедельник, 15 июля, в 18:30 на базе отдыха «Простоквашино». Старт – в 19.00. Перед началом забега всех участников обеспечат мешками, перчатками и картой с маршрутом. Лучшие экобегунов ждут призы.