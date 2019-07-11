Радионов: Деньги, предоставленные из федерального бюджета для оказания помощи пострадавшим, уже выплачены

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов утреннем заседании комитета по ликвидации последствий ГО и ЧС, которое прошло в Тулуне, доложил, что 662 млн рублей, предоставленные из федерального бюджета для оказания помощи пострадавшим, уже выплачены. О потребностях Иркутской области в финансах поставлено в известность Правительство РФ.

– Сегодня мы задействуем резервный фонд Иркутской области, – сказал Владимир Родионов.

В зоне затопления 106 населенных пунктов освобождены от воды. Остается подтопленным город Тулун: 149 приусадебных участков и жилых домов, в которых проживают 372 человека, в том числе 74 ребенка, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Во всех населенных пунктах, пострадавших от паводка, восстановлено электроснабжение, работа почты и телефонная связь. Восстановлен проезд по 20 автомобильным мостам и 46 из 48 ранее затопленных участков автодорог.

К вечеру 10 июля в пяти пунктах длительного пребывания размещено 222 человека. Для выезда в оздоровительные организации сформированы списки на 3 226 детей, в 26 оздоровительных лагерей отправлено 974 ребенка. Организована работа 28 консультационных пунктов, 1 925 человек обратились для восстановления документов и получения справок.

Привиты 52 995 человек, из них – 17 647 детей.

Комиссионно обследовано 9 134 жилых дома, где проживало 34 902 человека; 3 448 жилых домов ремонту не подлежат, 5 686 домов можно ремонтировать. 4 684 дома обследованы с составлением актов, 4 550 еще необходимо обследовать.

По данным МЧС, зарегистрировано 25 погибших, остается неизвестной судьба 11 человек.