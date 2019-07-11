В Усольском районе после модернизации открылась молочная ферма

Молочная ферма на 200 голов открылась в селе Большая Елань Усольского района. Участие в торжественном открытии приняла первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина.

– Ферма, которую мы открываем сегодня, – отличный пример слаженной и кропотливой работы коллектива сельскохозяйственного предприятия, а также эффективного использования бюджетных средств. В 2017 году АО «Большееланское» получило статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. Это позволило получить дополнительную господдержку из регионального и федерального бюджетов. И сейчас мы видим здесь модернизированный с учетом современных требований объект, на котором внедряются передовые технологии, – отметила Наталья Жилкина.

Первый заместитель министра сообщила, что АО «Большееланское» входит в число крупных хозяйств Иркутской области по производству и реализации молока и молочной продукции. На протяжении ряда последних лет хозяйство увеличивает молочную продуктивность коров, демонстрируя самые высокие в регионе результаты – в 2018 году надой на одну корову составил почти 8,6 тыс. кг. Для переработки молока в «Большееланском» есть собственный молочный цех. Продукция реализуется через торговые точки в ряде районов Иркутской области.

Как рассказал директор АО «Большееланское» Виталий Шадрин, ферма разместилась в построенном в 1985 году коровнике, в котором более 30 лет не было никаких значительных ремонтных работ. В 2019 году в здании провели капитальный ремонт, постелили новые полы. Были заменены системы вентиляции, водопоения и навозоудаления. Установлен новый молокопровод. Под новое технологическое оборудование усовершенствовали скотоместа. Останавливаться на достигнутом Виталий Шадрин и коллектив АО «Большееланское» не намерены – в планах ряд мероприятий, направленных на совершенствование хозяйства, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.