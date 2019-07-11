Андрей Капитонов назначен бизнес-омбудсменом в Иркутской области

Андрей Капитонов назначен на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Иркутской области. Указ об этом подписал Губернатор Сергей Левченко. Кандидатура Андрея Капитонова согласована Уполномоченным при Президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Как сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, Андрей Капитонов родился в 1964 году в городе Ангарске Иркутской области. В 1987 году окончил Иркутский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт по специальности промышленное и гражданское строительство, в 1999 году – Иркутскую государственную экономическую академию по специальности финансы и кредит, в 2009 году – Сибирскую академию государственной службы в городе Новосибирске по специальности государственное и муниципальное управление.



Трудовую деятельность начал в 1988 году художником-конструктором отдела проектирования областного научно-производственного объединения «Дизайн-центр». С 1996 по 2002 годы работал заместителем генерального директора ОАО «Каравай». С 2002 по 2005 годы занимал должность вице-мэра Ангарского муниципального образования. С 2005 по 2010 годы был мэром Ангарского муниципального образования. С 2010 по 2015 годы, а также с 2016 по 2019 годы работал заместителем генерального директора открытого акционерного общества «Каравай». С 2015 по 2016 год занимал должность министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Напомним, что ранее должность бизнес-омбудсмена в Иркутской области занимал Алексей Москаленко. Он подал в отставку 16 апреля 2018 года.