«Росгосстрах» за неделю выплатил своим клиентам из зоны наводнения в Иркутской области около 80 млн рублей

250 клиентов «Росгосстраха» из зоны наводнения Иркутской области уже получили страховое возмещение за уничтоженные или поврежденные стихией жилье и домашнее имущество. Первые выплаты страховая компания начала осуществлять ровно неделю назад, 4 июля. К утру 11 июля общий объем возмещения пострадавшим составил почти 80 млн рублей.

«В течение этой недели специалисты компании — как местные, так и прикомандированные из Москвы, Волгограда, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска, Санкт-Петербурга — проделали очень большой объем работы, — говорит директор филиала «Росгосстраха» в Иркутской области Ирина Зарубина. — Мы инициативно обзвонили и проинформировали всех застрахованных в зоне бедствия о том, что введен упрощенный порядок урегулирования убытков. В развернутых в пострадавших районах оперативных штабах было принято 559 заявлений от клиентов. Эксперты осмотрели уже более 420 застрахованных объектов или того, что от них осталось — порой для этого им пришлось преодолевать серьезные водные преграды. Мы очень благодарны коллегам из других филиалов компании, которые пришли нам на помощь и помогли максимально оперативно приступить к исполнению обязательств перед клиентами».

В последние дни поток обращений от страхователей существенно снизился, а процесс урегулирования масштабного страхового события перешел преимущественно в стадию обработки документов и непосредственного осуществления выплат на счета клиентов.