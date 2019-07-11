Наводнение сменили пожары. В Иркутской области введен режим ЧС в лесах регионального характера

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ о том, что с 11 июля в лесах регионального характера на территории Прибайкалья введен режим чрезвычайной ситуации. Такое решение принято в связи с ростом числа лесных пожаров в регионе и неблагоприятным прогнозом погодных условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.

На период действия режима ЧС вводится запрет для граждан на посещение лесов, кроме этого запрещен въезд в леса транспортных средств, кроме тех, которые предназначены для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации.

В лесах Жигаловского, Киренского, Нижнеилимского, Казачинско-Ленского, Качугского и Чунского районов запрещено проводить работы, связанные с лесоводством и лесозаготовкой.

Главам муниципальных образований Иркутской области рекомендовано довести информацию о введении режима ЧС в лесах регионального характера до населения и руководителей организаций, а также проводить разъяснительную работу о запрете выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на участках, граничащих с лесами.

Министерство лесного комплекса Иркутской области должно обеспечить тушение лесных пожаров в соответствии со сводным планом, проводить мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, непрерывно контролировать лесопожарную обстановку на территории региона, прогнозирование развития возникшей чрезвычайной ситуации и ее последствий.

Главному управлению МЧС России по Иркутской области предложено перевести подразделения пожарной охраны на усиленный вариант несения службы, подготовить к вводу резервную технику, при необходимости обеспечить ввод ее в боевой расчет. Организовать проведение инструктажа населения по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, участвовать в информировании граждан о режиме ЧС.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации определен первый заместитель Губернатора – Председатель Правительства Иркутской области Руслан Болотов, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.