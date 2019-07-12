Вышел июльский номер Газеты Дело

Июльский номер газеты верстали как боевой листок. Новости компаний, как и комментарии аналитиков по фондовому рынку отправляли чуть ли не сразу в типографию – настолько быстро менялась ситуация. Помощь пострадавшим от паводков оказывали все. Жизнь продолжается. Компании выходят на новые рынки, банки открывают новые отделения. О самом интересном читайте в свежем номере Газеты Дело.
«Хрустальный» – известный в Иркутске бренд, под которым в городе построено уже четыре поселка. Закрытая территория, уютные улочки, таунхаусы в едином северно-европейском стиле – всё это давно стало «визитной карточкой» проектов компании. В этом году, накануне своего десятилетия, «Хрустальный Девелопмент» объявил о реализации нового проекта – квартала индивидуальных домов на Байкальском тракте. С чем связано это решение? Чего ждать рынку загородной недвижимости Иркутска в ближайшее время? На эти и другие вопросы Газете Дело ответила коммерческий директор и главный вдохновитель компании Кристина Яковенко.
«Мы бурили в самом центре месторождения, а получили вместо нефти воду, – вспоминает Николай Буйнов, Председатель Совета директоров Иркутской нефтяной компании. – Конечно, нашлись скептики, заявившие: «Ваша Яракта – кот в мешке, фикция и пустая трата денег». И действительно, все начиналось непросто, но со временем все стало на свои места». Сегодня Ярактинское месторождение – основной актив компании, из его недр извлекают более двух третей от общего объема добычи группы компаний ИНК. О том, как развивалось месторождение, какие трудности пришлось преодолеть, что ждет впереди, руководство компании рассказало на праздничном вечере, посвященном 50-летию открытия Ярактинского месторождения, на который были приглашены ветераны разведки и добычи, люди, благодаря которым стала возможна эта история.
Застройщик, подрядчик, девелопер, производитель – пять лет назад промышленно-строительная компания «Сибавиастрой» позиционировала себя именно так. После 2014 года стратегия изменилась: уйдя с рынка жилищного строительства и отказавшись от генподряда, руководство сосредоточилось на развитии завода железобетонных изделий. Почему было принято такое решение? Планирует ли «Сибавиастрой» вернуться на рынок жилья? Чему научил компанию кризис? Газета Дело побеседовала с генеральным директором «Сибавиастроя» Алексеем Волковым.
Что происходит на рынке недвижимости Иркутска и области? Газета Дело подготовила традиционный обзор основных показателей за первое полугодие 2019 года. Каковы объемы ввода жилья? Почему «просела» ипотека? Будут ли расти цены на новостройки и «вторичку»? Статистика и мнения экспертов – в нашем материале.
Можно ли инвестировать в рынок ценных бумаг, не боясь потерять капитал? Какими налоговыми льготами могут воспользоваться частные инвесторы? Как выбрать тип индивидуального инвестиционного счета? Эти и многие другие вопросы обсуждали в рамках конференцию по финансовой грамотности в Иркутске 6 июня. Своими знаниями и практическими рекомендациями поделились ведущие эксперты финансовой группы БКС и ПАО «Московская Биржа». Портал SIA.RU записал наиболее яркие цитаты спикеров.
Русский язык богат пословицами о деньгах. «Деньги к деньгам», «Денег наживешь – без нужды проживешь», «Деньги любят счет»… Джонни Карсон, американский журналист и телеведущий, однажды заметил, что деньги дают нам свободу – по крайней мере, свободу не думать о них. Инвестиции подразумевают вложение денег в акции компаний с целью получения дохода. То есть деньги должны приносить деньги – иллюстрация русской поговорки. О том, почему сегодня инвесторам может быть интересен финансовый сектор, рассказывает директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко.
Что такое уют, знают все. Но одно дело знать, а другое – уметь создавать его из множества разнообразных деталей. Наша собеседница – Елена Кекшина, специалист в области дизайна, поставщик мебели и создатель двух уникальных пространств «ART PLAY» в Иркутске. В преддверии выставки «Свой дом EXPO-2019» Елена рассказала Газете Дело о том, что такое современный дизайн на самом деле.
В середине июня учащиеся «ИНК-Класса», созданного на базе усть-кутской средней школы №9, побывали на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. Всего за один день ребята смогли увидеть основные этапы добычи нефти и познакомиться с бытом вахтовиков.
Что делать, если товары уплыли, строительные материалы испорчены, магазин затоплен, а сельхозпродукция полностью уничтожена? Пока власти озабочены составлением списков предприятий, которые приостановят свою деятельность, руководитель «Бюро Юристы Иркутска» Дмитрий Драчко рассказал порталу SIA.RU, что делать бизнесу, который оказался в зоне паводка.
С 1 июля 2019 г. в Сбербанке работает «Горячая телефонная линия» для оперативного решения вопросов по урегулированию кредитной задолженности. Ежедневно с 09.00 до 01.00 (иркутское время) по номеру 8-800-200-01-98 специалисты консультируют клиентов банка - жителей территорий, пострадавших в результате наводнения в Иркутской области, по вопросам урегулирования задолженности.