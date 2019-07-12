Вышел июльский номер Газеты Дело

Застройщик, подрядчик, девелопер, производитель – пять лет назад промышленно-строительная компания «Сибавиастрой» позиционировала себя именно так. После 2014 года стратегия изменилась: уйдя с рынка жилищного строительства и отказавшись от генподряда, руководство сосредоточилось на развитии завода железобетонных изделий. Почему было принято такое решение? Планирует ли «Сибавиастрой» вернуться на рынок жилья? Чему научил компанию кризис? Газета Дело побеседовала с генеральным директором «Сибавиастроя» Алексеем Волковым.

Что происходит на рынке недвижимости Иркутска и области? Газета Дело подготовила традиционный обзор основных показателей за первое полугодие 2019 года. Каковы объемы ввода жилья? Почему «просела» ипотека? Будут ли расти цены на новостройки и «вторичку»? Статистика и мнения экспертов – в нашем материале.

Можно ли инвестировать в рынок ценных бумаг, не боясь потерять капитал? Какими налоговыми льготами могут воспользоваться частные инвесторы? Как выбрать тип индивидуального инвестиционного счета? Эти и многие другие вопросы обсуждали в рамках конференцию по финансовой грамотности в Иркутске 6 июня. Своими знаниями и практическими рекомендациями поделились ведущие эксперты финансовой группы БКС и ПАО «Московская Биржа». Портал SIA.RU записал наиболее яркие цитаты спикеров.

Русский язык богат пословицами о деньгах. «Деньги к деньгам», «Денег наживешь – без нужды проживешь», «Деньги любят счет»… Джонни Карсон, американский журналист и телеведущий, однажды заметил, что деньги дают нам свободу – по крайней мере, свободу не думать о них. Инвестиции подразумевают вложение денег в акции компаний с целью получения дохода. То есть деньги должны приносить деньги – иллюстрация русской поговорки. О том, почему сегодня инвесторам может быть интересен финансовый сектор, рассказывает директор филиала ИК «Фридом Финанс» в Иркутске Вадим Остапенко.

Что такое уют, знают все. Но одно дело знать, а другое – уметь создавать его из множества разнообразных деталей. Наша собеседница – Елена Кекшина, специалист в области дизайна, поставщик мебели и создатель двух уникальных пространств «ART PLAY» в Иркутске. В преддверии выставки «Свой дом EXPO-2019» Елена рассказала Газете Дело о том, что такое современный дизайн на самом деле.