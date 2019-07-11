Правительство РФ поддержало законопроект по либерализации ОСАГО

Сегодня на заседании правительства РФ был утвержден законопроект, предполагающий установление индивидуального тарифа ОСАГО. После этого документ будет наконец внесен в Госдуму. Это даст ход изменениям, которые по данным недавнего исследования Финансового университета РФ ожидает 87% автовладельцев. Законопроект может быть рассмотрен в первом чтении уже в осеннюю сессию, ожидает Минфин. Принятие поправок к закону «Об ОСАГО» позволит автостраховщикам устанавливать справедливую стоимость полиса автогражданки для каждого водителя. Предполагается, что в результате аккуратные автомобилисты будут платить меньше.

Второй этап либерализации ОСАГО, который начнется после окончательного принятия законопроекта, предусматривает, что страховые компании смогут учитывать индивидуальные характеристики каждого водителя, такие как наличие грубых нарушений ПДД (проезд на красный свет, выезд на встречную полосу) и управление ТС в состоянии опьянения, при расчете стоимости полиса.

«Участники прошедшего недавно совещания перед заседанием Госсовета по дорогам и безопасности движения активно обсуждали наказание рублем за неоднократное нарушение правил и езду в пьяном виде, и отмечали их особенную важность. Членами Госсовета было рекомендовано принять эту поправку в закон «Об ОСАГО», потому что именно она позволит отделить «хороших» водителей от «плохих». Статистика неоднократно подтверждала, что аварии на дорогах создают именно лихачи. Аккуратные водители не должны переплачивать за автогражданку из-за них. Кроме того, установление повышающего коэффициента на ОСАГО простимулирует водителей водить более осторожно», - рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Также законопроект предполагает исключение из расчета стоимости коэффициента территории с 1 января 2020 года. Сейчас жителям аварийных регионов приходится платить за полис больше, независимо от того, являются ли аварийными водителями они сами. Помимо этого, с 1 октября 2020 года планируется отменить коэффициент мощности двигателя. Эксперты рынка считают, что количество лошадиных сил не коррелирует с аварийностью. Вместо этого предлагается последовательно расширить границы тарифного коридора сначала на 40%, а затем на 30%. Это позволит страховщикам назначать различные цены для разных водителей в зависимости от их вождения. В результате страховые компании получат больше свободы в установлении индивидуальной стоимости ОСАГО.

«Дальнейшая либерализация ОСАГО поддержит тенденцию к удешевлению стоимости полисов. После запуска первого этапа реформы за полгода полисы ОСАГО подешевели уже на 5-6%. Внесение поправок в законодательство позволит и дальше снижать цену для аккуратных водителей, которых у нас в России большинство – 80-85%. Предоставив компаниям больше свободы в сфере тарифообразования, мы сделаем рынок ОСАГО более конкурентным. А законы конкурентного рынка в свою очередь повлияют на среднюю стоимость ОСАГО. Свободные тарифы широко применяются за границей, и в большинстве стран реформа послужила катализатором снижения среднего уровня тарифов. Уверен, российский страховой бизнес тоже готов к этому», - отметил президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Напомним, в январе 2019 года был запущен первый этап либерализации ОСАГО, в результате которого система тарифообразования стала более гибкой. Тарифный коридор был расширен на 20% вверх и вниз, КВС стал учитывать 58 ступеней градации вместо четырех, а КБМ начал определяться раз в год, единый для всех транспортных средств одного водителя. Это позволило страховщикам начать устанавливать более персонифицированные тарифы, которые после запуска второго этапа либерализации станут еще более индивидуальными.