Как поддержат бизнес, который пострадал от наводнения в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обсудил вопросы поддержки предпринимателей, пострадавших от наводнения с заместителем Министра промышленности и торговли России Георгием Каламановым и мэром Тулуна Юрием Карихом.

- От наводнения пострадали различные предприятия, в том числе торговые объекты, а также автовокзал и бетонный завод. Сегодня предприниматели должны для себя определить, хотят ли они продолжать свой бизнес на данной территории или развернуть его в другом месте. При этом они должны понимать, что жилье в зоне затопления мы строить не будем, соответственно может упасть спрос на ряд товаров в розничных сетях. Что касается автовокзала, то его мы будем однозначно переносить, - отметил Губернатор.

Сергей Левченко подчеркнул, что с пострадавшими бизнесменами готовы работать все институты развития, созданные в регионе, в том числе гарантийный фонд, корпорация развития Иркутской области, фонд поддержки малых и средних предприятий.

- Мы готовы для предпринимателей, у которых пострадал бизнес подобрать индивидуально тот вид помощи, которая им необходима: с точки зрения налогов, отсрочек платежей и другое, - сказал Сергей Левченко.

Георгий Каламанов сообщил, что механизмы оказания помощи пострадавшим предприятиям также прорабатываются на федеральном уровне, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

- Завтра в Иркутске с предприятиями промышленности и торговли проведем совещание, обсудим, как дальше действовать. Главное, чтобы в пострадавших территориях был ассортимент продукции. Необходимо также продолжить контролировать уровень цен. Необходимо также подключить крупные торговые сети к решению этих задач, - сказал заместитель Министра.

Он также сообщил, что будет оказана помощь со стороны других крупных федеральных бизнес-структур.

- Предприниматели готовы оказывать помощь, в том числе в поставке оборудования, материалов для восстановления инфраструктуры и другого, - сказал Георгий Каламанов.

Свои советы, что делать бизнесу, если товары уплыли, строительные материалы испорчены, магазин затоплен, а сельхозпродукция полностью уничтожена, давал руководитель «Бюро Юристы Иркутска» Дмитрий Драчко. По его мнению, "прежде всего надо помнить, что эта ситуация относится к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор). Как правило, договоры содержат такой раздел, он имеет разные формулировки в конкретных договорах".