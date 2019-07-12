Объединенная «Горячая линия» для пострадавших от наводнения заработала в Иркутской области

По поручению заместителя председателя Правительства РФ, руководителя правительственной комиссии Виталия Мутко организована работа объединенной «горячей линии» оперативной группы при федеральной правительственной комиссии по ликвидации ЧС и Правительства Иркутской области для пострадавших от наводнения на территории Приангарья.

«Горячая линия» создана на базе Многофункционального центра «Мои документы». Позвонить на нее может любой желающий по вопросам восстановления жилья, получения гуманитарной помощи, пунктах временного размещения, подачи воды, тепла, а также ремонта школ, больниц, детских садов и других социальных учреждений, пострадавших от наводнения.

- «Горячая линия» создана с целью полного информирования граждан об их правах и возможностях в связи со сложившейся на территории Иркутской области чрезвычайной ситуацией. Оперативный дежурный принимает вопросы от населения, анализирует их и дает компетентный ответ либо сразу, либо в течение нескольких часов – до суток, в зависимости от сложности. В то же время через «горячую линию» мы собираем комплексные данные о том, с какими трудностями сталкиваются пострадавшие граждане, - отмечает руководитель оперативной группы Минстроя РФ в Иркутской области, первый заместитель министра строительства РФ Леонид Ставицкий.

Телефон «горячей линии» 8-800-2000-665, круглосуточно. Звонок бесплатный.