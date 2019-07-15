412 млн рублей выделят на укрепление берега реки Черемшанки в Черемхово

В городе Черемхово Иркутской области вскоре приступят к укреплению берегов реки Черемшанки, сообщает RosTender.info. Из областного и городского бюджетов по госпрограмме “Охрана окружающей среды” на эти цели выделят 412 млн рублей.

Укрепить предстоит берега Черемшанки и ее притоков общей протяженностью около 9 км. Как ожидается, работы завершатся через 2 года - к ноябрю 2022 года.

Проводится тендер по выбору подрядчика для проведения берегоукрепительных работ. Заказчиком выступает отдел капстроительства администрации Черемхово. Заявки от участников тендера принимаются до 22 июля, и в этот же день конкурсная комиссия подведет итоги и назовет победителя.