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ФНС: Заявить о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество можно через интернет

17 июля 2019

Граждане могут представить заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество, заполнив заявление в произвольной форме в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» по ссылкам «Жизненные ситуации/Уточнить информацию об объектах налогообложения и (или) сумме налога/Объект мне не принадлежит»; «Жизненные ситуации/Прочие ситуации/Заявление в свободной форме».

Таким способом обратиться в инспекцию можно до реализации самостоятельной функциональной возможности предоставления заявления по форме, утвержденной приказом ФНС России от 24.05.2019 №ММВ-7-21/263@.


/ СИА /
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