ФНС: Заявить о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество можно через интернет

Граждане могут представить заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество, заполнив заявление в произвольной форме в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» по ссылкам «Жизненные ситуации/Уточнить информацию об объектах налогообложения и (или) сумме налога/Объект мне не принадлежит»; «Жизненные ситуации/Прочие ситуации/Заявление в свободной форме».

Таким способом обратиться в инспекцию можно до реализации самостоятельной функциональной возможности предоставления заявления по форме, утвержденной приказом ФНС России от 24.05.2019 №ММВ-7-21/263@.