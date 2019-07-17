«Ингосстрах» выплачивает компенсации пострадавшим от наводнения в Иркутской области

Первые выплаты в размере 1,7 млн рублей произвел «Ингосстрах» по семи страховым случаям клиентам, чье имущество пострадало в ходе наводнения в Иркутской области. В большинстве случаев поврежденными оказались частные дома и хозяйственные постройки, приобретенные или построенные на кредитные средства. Также от стихии пострадало здание небольшой гостиницы, принадлежащее страхователю. Выплаты производятся по упрощенной процедуре без предоставления полного комплекта документов.

В настоящее время на рассмотрении в «Ингосстрахе» находятся 15 заявлений от частных лиц, понесших убытки в ходе наводнения. По восьми случаям сотрудниками «Ингосстраха» уже проведены осмотры, выплаты будут произведены в ближайшее время.

Обращаем внимание, что «Ингосстрах» продолжает прием заявлений в упрощенном порядке. Клиенты «Ингосстраха» в Иркутской области могут подать заявления о страховых случаях по номеру телефона: 8 800 100 77 55. Клиентам компании в Республике Бурятия следует обратиться по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 92. Телефоны: 8(3012) 28-40-95, 28-40-96, 28-40-97 (доб. 100, 106, 114).