В Госдуму внесен законопроект по индивидуализации ОСАГО

Вчера законопроект по реформированию тарифов ОСАГО был внесён в Госдуму Правительством РФ, которое 11 июня на своем заседании утвердило этот документ. В Думе он может быть рассмотрен уже в осеннюю сессию.

Законодательные изменения предлагается ввести в рамках второго этапа реформы тарифов ОСАГО. Они позволят отойти от существующей жёсткой системы формирования стоимости полисов автогражданки и дадут страховщикам возможность устанавливать персонализированные цены для водителей.

«Это переломный момент, которого ждал не только рынок, но и сами автомобилисты. Внесение законопроекта в Госдуму стало результатом подробнейших обсуждений и доработок законопроекта. Это означает, что запущен процесс рассмотрения и - надеемся - принятия этих поправок. Цена станет справедливой, а значит, хорошие водители будут платить меньше в соответствии со своими водительскими качествами и со своей историей, а плохие водители сами будут расплачиваться по своим счетам перед страховыми компаниями. В итоге в выигрыше окажутся все», - объясняет президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

Успешность реформы подтверждают результаты многочисленных исследований, проведённых научными институтами и исследовательскими холдингами. Во-первых, такая модель успешно работает за рубежом: в странах, где ОСАГО было реформировано, водители уже привыкли получать персонализированные цены на автогражданку, а тарифы от этого только опустились вниз. Такая динамика была зафиксирована в Германии, Швейцарии, Франции, Хорватии, Польше, Китае. Во-вторых, как подтверждают соцопросы, автомобилисты благоприятно настроены по отношению к реформе и сами с нетерпением ждут изменений. По данным исследования ВЦИОМ, проведенного в декабре прошлого года, 83% автовладельцев поддерживает идею индивидуализации ОСАГО. А по результатам исследования Финансового университета, проведенного в этом году, число тех, кто ожидает реформу, выросло до 87%.

Как отмечают эксперты, это неудивительно: если проект будет утверждён и грамотно реализован, появится закон, облегчающий жизнь наиболее активному классу граждан – автомобилистам.

«Но дьявол кроется в деталях, - рассуждает Константин Абдуллаев, руководитель проекта АвтоАвто.ру. - Для того, чтобы закон работал, а не стал одной из многих хороших, но нереализованных задумок, необходимо провести огромную работу. Нужно увеличить количество фото- и видеофиксирующих приборов на дорогах, совместить огромные базы данных ГИБДД и страховых компаний, структурировать подходы к определению нарушителей и дать однозначно читаемые рекомендации для страховщиков, чтобы исключить создание обходных и откровенно мошеннических схем».

Кроме того, в проработке нуждается алгоритм установки и применения телематических устройств для фиксации характера вождения и получения скидки на ОСАГО, право на использование которых предусматривает законопроект. В ряде стран, где индивидуализация ОСАГО уже произошла (например, в Германии), такие средства уже успешно применяются при расчёте тарифа.

«Законопроект уже прошел несколько инстанций, прежде чем оказаться в Госдуме. Участие в его судьбе приняли РСА, ЦБ, Минфин, Правительство и еще ряд ведомств, участвующих в согласовании законопроекта. Можно быть уверенными, что он будет проработан самым тщательным образом, ведь его ждет еще 3 рассмотрения в Госдуме, согласование в Совете Федераций и подпись президента», - рассказал Игорь Юргенс.

Напомним, первый этап реформы ОСАГО был запущен 9 января 2019 года. Тогда был расширен тарифный коридор на 20% вверх и вниз, КВС стал учитывать 58 ступеней градации вместо четырех, а КБМ начал определяться раз в год, единый для всех транспортных средств одного водителя. Второй этап предполагает еще большее изменение конфигурации тарифа. Ожидается, что тарифный коридор будет расширен еще сильнее – сначала на 40%, а затем на 30% в обе стороны. Одновременно с этим будут последовательно исключены территориальный коэффициент и коэффициент мощности. Взамен будет введен новый коэффициент, отражающий соблюдение ПДД. Кроме того, предлагается повысить страховую сумму за вред жизни и здоровью в ОСАГО с 500 тыс. руб. до 2 млн руб. Это позволит в индивидуальном порядке подходить к установлению тарифов и обеспечит справедливые цены для каждого водителя.

«При условии соблюдения ПДД, законопослушные водители будут платить меньше, чем нарушители, к нарушителям будут применяться ещё более серьёзные санкции. Расширение границ тарифного коридора вообще предоставит определённые преференции тем, кто не нарушает ПДД. Это ли не повод радоваться?» - резюмирует грядущие нововведения Константин Абдуллаев.