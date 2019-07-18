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На острове Конный в Иркутске завершают расширение детской площадки

18 июля 2019

На острове Конный завершают расширение детской площадки. Здесь появился новый игровой комплекс, различные виды качелей, карусели, беговые барабаны и лазы-лабиринты. Кроме того, в Октябрьском округе Иркутска до конца лета планируют отремонтировать 65 детских площадок во дворах 48 многоквартирных жилых домов. Работы выполнят в рамках реализации муниципальной программы «Эко-Логичный город на 2013–2020 годы». ​Об этом сообщил заместитель мэра – глава комитета по управлению округом Владимир Преловский.

– Аналогичную работу мы проводили в прошлом году. Тогда было отремонтировано 60 детских площадок. На каждом запланированном объекте предусмотрен определенный перечень работ. Преимущественно это доукомплектация игровых комплексов, ремонт детского игрового оборудования и покраска малых архитектурных форм, установка ограждений. Как правило, площадки ремонтируем из-за их устаревания, а также ненадлежащего использования, чаще со стороны подростков и взрослых , – отметил глава округа.

 


/ СИА /
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