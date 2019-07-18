Реконструкция Дома офицеров в Иркутске запланирована на 2021-2023 годы

В 2021-2023 годах в Иркутске планируется провести реконструкцию памятника культуры регионального значения «Особняк Колыгиной» (1883 года постройки), известный как Дом офицеров. А в 2019-2020 годах будет проведена актуализация проектно-сметной документации. Об этом сообщил директор ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» Пётр Трескин.

- Все стены, основные несущие конструкции здания находятся в удовлетворительном состоянии. А вот перекрытия были сделаны из дерева, именно их часть и пострадала к настоящему времени. Фасад здания и внутренние помещения нуждаются в реставрации, косметическом ремонте, - отметил директор ОГКУ "ЦСИУМ".

Деревянные перекрытия планируется заменить железобетонными. Сейчас часть здания закрыта, туда не пускают ни сотрудников, ни посетителей.

- Однако назвать постройку аварийной нельзя. Если говорить техническим языком, сейчас Дом офицеров находится в ограниченно работоспособном состоянии, - добавил Пётр Трескин.

Замена деревянных перекрытий на железобетонные, согласно градостроительному кодексу, считается реконструкцией. Требуется также получение и согласование специальных технических условий по сейсмостойкости здания (СТУ).

Как поясняют специалисты, получение СТУ повлечет за собой внесение значительных изменений в различные разделы проектной документации. За последние 10 лет в нормативно-правовую базу организации строительных работ внесено множество изменений, в связи с чем уже имеющаяся проектно-сметная документация объекта должна быть доведена до установленных нормативов.

Первоначальный проект реставрации Дома офицеров был разработан в 2014 году и прошел историко-культурную экспертизу. Однако тогда было отказано в проведении проверки достоверности сметной стоимости объекта культурного наследия. Специалисты рекомендовали доработать проект реставрации здания в части конструктивных решений.

В 2018 году доработанная документация была повторно направлена в ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области», где были даны рекомендации по получению специальных технических условий по сейсмостойкости и согласованию их в Министерстве строительства РФ.

Сегодня помещениями Дома офицеров, помимо ОГКУ «ЦСИУМ», пользуются на безвозмездной основе восемь организаций. В основном это молодежные центры и детские клубы. По-прежнему работает музей боевой славы. Его ежегодно посещают около восьми тысяч человек. Сюда приходят не только школьники и воспитанники детсадов накануне 9 Мая, но и туристы.

После проведения реконструкции военно-патриотическое воспитание на базе Дома офицеров продолжится. Такое обязательное условие поставило Министерство обороны страны, когда передавало здание в областную собственность в 2011 году.