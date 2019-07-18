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Подготовились к новым условиям. В 2 раза больше сделок с новостройками зарегистрировано в Иркутской области в 1 полугодии 2019 года

18 июля 2019

С января по июнь 2019 года Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало 8248 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), что превышает показатели прошлого года практически в два раза. Напомним, что в 1 полугодии 2018 года было зарегистрировано 4450 ДДУ.

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При этом ведомство обращает внимание на необычную активность: 5 082 из 8 248 ДДУ зарегистрированы Росреестром во втором квартале 2019 года. По мнению экспертов, рост  может быть связан с изменениями законодательства в сфере долевого строительства, которые вступили в силу с 1 июля этого года.

Напомним.что с 1 июля вступили в силу поправки в Федеральный закон о долевом строительстве. По новой схеме, деньги покупателей при приобретении квартир в строящемся доме будут храниться на специальных эскроу-счетах в банке. Застройщик не сможет воспользоваться этими средствами до тех пор, пока дом не будет полностью сдан. Строить ЖК ему придется на свои или кредитные средства.Однако законодательством разрешено завершать строительство по прежней схеме, если до 1 июля 2019 года застройщик заключил договоры долевого участия не менее чем на 10% квартир, а строительная готовность объекта составляет не менее 30%.


/ СИА /
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