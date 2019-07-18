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Бизнес Тулуна просит поддержки у Генерального прокурора Юрия Чайки

18 июля 2019

Как минимум половина из полутора тысяч предпринимателей, работающих в Тулуне, в результате наводнения частично либо полностью лишились имущества - зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций. Об этом рассказал председатель Некоммерческого партнерства «Союз промышленников и предпринимателей г. Тулуна и Тулунского района» на приеме у Генерального прокурора РФ Юрия Чайки 17 июля.

По словам председателя партнерства, свыше тысячи горожан, а это примерно 10% работавших у субъектов предпринимательства, оказались безработными.

В целях предотвращения социальной напряженности, связанной с отсутствием работы, а также перебоев в поставках лекарственных препаратов, товаров первой необходимости и жизнедеятельности, председатель НП «Союз промышленников и предпринимателей г. Тулуна и Тулунского района»  просил рассмотреть Генерального прокурора  вопрос об оказании государственной поддержки в виде предоставления налоговых каникул, рассрочек и отсрочек оплаты имеющихся кредитов и других мер поддержки.

Ранее, власти региона в качестве мер поддержки бизнеса в зоне ЧС называли отсрочку налогов, реструктуризацию кредитов, создание моногорода Тулун, выдачу льготных займов.


/ СИА /
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