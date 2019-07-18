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43,8 млн рублей выделено на ремонт подъездных дорог к садоводствам в Иркутском районе

18 июля 2019

Подрядная организация ООО «Горсвет» проводит ремонт подъездных дорог к 12 садоводствам Иркутского района. На эти цели выделено 43,8 млн рублей из средств бюджета района и области, из них 39,8 млн рублей средства субсидии из областного бюджета.

— Полностью подъездные дороги отремонтированы на восьми участках. Ремонтные работы начиналась с выравнивания основания дороги, далее было проведено планирование откосов и нарезка кюветов, после выполнили отсыпку дорожного полотна песчано-гравийной смесью с последующим уплотнением дорожными катками. Еще четыре участка дороги планируем завершить до конца августа, - рассказал главный инженер ООО «Горсвет» Геннадий Кузнецов.

В общей сложности будет отремонтировано 21,024 км дачных дорог. Напомним, в 2018 году ремонтные работы были проведены на 11 подъездных дорогах к садоводствам.


/ СИА /
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