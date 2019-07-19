МЧС: 20-21 июля на реке Ия ожидается повышение уровня воды на 20-55 см

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 июля прогнозируются неблагоприятные метеоявления. 19 июля на реках области отмечаются колебания уровней воды в пределах 5 – 20 сантиметров. 20-21 июля на реке Ия в районе города Тулуна ожидается повышение уровня воды на 20-55 см, на остальных реках области – колебание уровней воды в пределах 5-40 см.

20 июля местами по области ожидаются сильные дожди, грозы, днём град, при грозах порывы северо-западного ветра ночью до 15 м/с, днём 13-18 м/с. Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности.