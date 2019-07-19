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Военные восстановили поврежденный участок дороги в Тулуне

19 июля 2019

Военнослужащие инженерного подразделения Центрального военного округа по просьбе местных органов власти восстановили поврежденный участок дороги от федеральной трассы «Сибирь» в городе Тулун Иркутской области до улицы Карбышева.

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Военные восстановили 4 поврежденных участка дороги от трассы Р-255 до ул. Карбышева общей длиной 260 метров, которые были подмыты в результате паводка. Военными самосвалами было выполнено около 100 рейсов для подвоза грунта с общим объёмом 600 кубометров. 

Как сообщает пресс-служба Упрдор "Прибайкалье",  военнослужащие группировки Минобороны России в Тулунском районе продолжают выполнять задачи по ликвидации последствий паводка. Они очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и раздают местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, проводят диагностические исследования проб воды, почвы, биологического материала на наличие возбудителей опасных инфекционных заболеваний.


/ СИА /
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