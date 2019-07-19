Социальные предприниматели получат гарантийную поддержку по займам от Корпорации МСП

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» и Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) заключили соглашение о сотрудничестве. Основной целью документа является предоставление возможности социальным предпринимателям получить гарантию как дополнительное обеспечение по займам.

Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства создана в июне 2015 года. Главная задача организации – предоставление финансово-кредитной помощи предприятиям МСП, разработка мероприятий по включению малого и среднего бизнеса в цепочки поставщиков госкорпораций. Деятельность Корпорации обеспечивается совместными усилиями федеральных структур, региональных властей, бизнес-сообществ.

Предметом соглашения Корпорации МСП и Фонда «Наше будущее» является возможность получения социальными предпринимателями гарантии по займу от Корпорации МСП.

Сегодня многие предприниматели зачастую не в состоянии предоставить необходимое обеспечение по займу. Гарантийная поддержка со стороны Корпорации МСП откроет таким предпринимателям доступ к долгосрочному льготному финансированию. Важно отметить, что на получение гарантии могут претендовать заявители, подающие проект социально-преобразующих инвестиций. Проект должен быть уникальным в своем роде, характеризоваться инновационным подходом в решении острых социальных проблем и оказывать значимое воздействие на улучшение качества жизни не менее 1000 человек.

Гарантия рассматривается Фондом как дополнительное обеспечение по займу.

Если заявители хотят использовать гарантию, то они должны указать это в заявке при обращении в Фонд. Далее – при условии прохождения предварительной экспертизы проекта, менеджеры Фонда окажут содействие в подготовке документов на получение гарантии Корпорации.

Справка

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» (http://nb-fund.ru) – первая организация, которая начала развивать социальное предпринимательство в России. Фонд был основан в 2007 году по инициативе крупного бизнесмена Вагита Алекперова и за годы своего существования стал одной из немногих организаций в мире, которая оказывает комплексную поддержку социальному бизнесу – от финансовой до консультационной.

В рамках Всероссийского конкурса проектов «Социальный предприниматель» (http://konkurs.nb-fund.ru/) Фонд поддержал 242 проекта из 56 регионов на общую сумму 627,2 млн рублей. Финансирование выделяется в виде беспроцентных целевых займов.

Для помощи социальному бизнесу в выходе на широкий рынок Фонд совместно с компанией «ЛУКОЙЛ» в 2013 году запустил проект «Больше, чем покупка». (http://nepokupka.ru/) С тех пор продукция социальных предпринимателей продается в мини-маркетах на заправочных станциях.

С 2014 года на базе Фонда работает Лаборатория социального предпринимательства (http://lab-sp.ru/), которая проводит вебинары и тематические курсы. Преподаватели Лаборатории – выдающиеся российские эксперты в области социального предпринимательства.

За вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства Фонд вручает Премию «Импульс добра» (http://impulsdobra.ru/), которая присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и высшим учебным заведениям России.

Также Фонд издает собственную и переводную литературу, ведет информационно-аналитический портал «Новый бизнес: социальное предпринимательство» (http://nb-forum.ru), разрабатывает образовательные программы и законодательные инициативы в области социального предпринимательства.