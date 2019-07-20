Виталий Мутко: Единовременную выплату получили 99% жителей пострадавших от паводка территорий

Президент Российской Федерации Владимир Путин, который 19 июля посети пострадавшие от паводка районы Иркутской области, в Братске провел совещание о мерах по ликвидации последствий стихийного бедствия. На встрече присутствовали председатель Правительственной комиссии, вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко, руководители профильных федеральных министерств, надзорных и правоохранительных структур, Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, мэры территорий, попавших в зону паводка.

Виталий Мутко рассказал, как в пострадавших районах идет ликвидация последствий паводка.



– Проводится откачка воды, очистка подворий, территорий, улиц, объектов инфраструктуры. На сегодняшний день уже вывезено около 220 тысяч кубометров остатков разрушенных домов и строений, работа продолжается. Восстановлено около 1 680 утраченных документов, в том числе 629 паспортов, 180 свидетельств об актах гражданского состояния, 798 справок, подтверждающих регистрацию по месту жительства, - сказал председатель Правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка.

Особое внимание Виталий Мутко уделил вопросу выплаты единовременной материальной помощи и компенсаций за утрату имущества. Единовременную матпомощь в размере 10 тысяч рублей получили 37 683 (99%) человека, компенсация за частичную потерю имущества 50 тысяч рублей выплачена 3 942 жителям пострадавших территорий, за полную потерю имущества 100 тысяч рублей – 10 943 человекам (99%). 77 гражданам перечислена компенсация за вред здоровью – от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести состояния. Семьи 18 погибших при наводнении получили по одному миллиону рублей.