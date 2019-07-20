Владимир Путин: «Надо предусмотреть помощь предприятиям малого и среднего бизнеса»

Президент Российской Федерации Владимир Путин 19 в Братске провел совещание о мерах по ликвидации последствий стихийного бедствия. На встрече присутствовали председатель Правительственной комиссии, вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко, руководители профильных федеральных министерств, надзорных и правоохранительных структур, Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, мэры территорий, попавших в зону паводка.

На совещании шла речь о восстановлении сельского хозяйства в пострадавших районах и помощи предприятиям малого и среднего бизнеса.

– Подтоплены сельскохозяйственные земли, часть урожая утрачена. Надо провести окончательный учёт потерь и наладить здесь работу, в том числе и выплату компенсаций. Поручение о выделении субсидии для Иркутской области для оказания помощи сельхозпроизводителям дано. Надо предусмотреть помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, – сказал Владимир Путин.

Виталий Мутко рассказал о том, какие меры помощи прорабатываются для бизнеса.

– Правительством Иркутской области оценивается нанесённый ущерб каждому предпринимателю в среднем в районе где-то 1 миллиона рублей. Сегодня мы договорились, что сюда приедет уполномоченный по правам бизнесменов, чтобы эту работу с бизнесом обобщить и принять решение. Освободим бизнес от налогов, примем комбинационные меры и по ущербу, по финансированию. Хочется, чтобы эта работа с бизнесом проводилась не индивидуально, а организованно. Кроме того, мы собрали все страховые компании. Выяснили, что было застраховано 596 объектов на 347 миллионов рублей, в том числе в Росгосстрахе застраховано 573 объекта на 340 миллионов. Уже сегодня осуществлены выплаты на 162 миллиона рублей в отношении 468 объектов.

Сергей Левченко рассказал о компенсациях, которые будут предоставляться владельцам личных подсобных хозяйств и дач. Напомним, Губернатор Иркутской области подписал указ, по которому отдельные категории граждан, пострадавших в результате паводка в Приангарье, получат дополнительные денежные выплаты.

Мера социальной поддержки коснется граждан, осуществляющих ведение садоводства и огородничества, личного подсобного хозяйства, а также осуществляющих выращивание сельскохозяйственных культур и содержание домашних животных и птицы на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства на территориях, попавших в зону паводка. Указ определяет размеры компенсаций вследствие гибели посевов (посадок) сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, а также сельскохозяйственных животных и птицы из расчёта 4500 рублей на 1 сотку, но не более 45 тысяч рублей; 50 000 рублей за 1 корову; 25 000 рублей за утрату молодняка КРС, но не более 50000 рублей; за утрату свиней, овец, коз - 5000 рублей, но не более 25 000 рублей; 200 рублей за кроликов и птиц, но не более 2000 рублей. Правительству Иркутской области поручено до 1 августа разработать порядок предоставления выплат. Деньги на новый вид компенсаций будут выделены из областного бюджета.