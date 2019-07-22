Банк «Открытие» предлагает упрощенную процедуру кредитования

Банк «Открытие» предложил клиентам упрощенную процедуру подтверждения дохода для оформления кредитной карты. Теперь потенциальный заемщик может подтвердить свою состоятельность с помощью заграничного паспорта или свидетельства о регистрации / паспорта транспортного средства.

Упрощенная процедура позволяет оформить карту с лимитом до 100 000 руб. При этом активным держателям карт банк может по своей инициативе увеличить кредитный лимит. Кроме того, клиент всегда может оформить карту с представлением документов для прямого подтверждения дохода (формы 2НДФЛ или справки с места работы).

Требования к документам просты: в действующем загранпаспорте должно быть не менее одной отметки о въезде в другую страну не более чем 12 месяцев назад. Что касается владельцев авто, то автомобиль (возрастом не более 7 лет) должен быть в собственности держателя СТС / ПТС.

«Наш новый сервис будет востребован у тех клиентов, которым необходимо в кратчайшие сроки оформить карту и максимально быстро получить доступ к заемным средствам, – говорит Федор Портных, начальник управления кредитных карт банка «Открытие». – Мы рады предложить таким клиентам простое и удобное решение, которое позволит им не откладывать реализацию своих планов на потом, а банку «Открытие» – увеличить выдачи кредитных карт».