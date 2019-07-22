Университет бизнеса УРАЛСИБ объявил о проведении новых вебинаров

Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает принять участие в двух бесплатных вебинарах «Кадры. Проверка сотрудников компании и соискателей при приеме на работу» и «Полицейская проверка. Практические рекомендации адвоката по защите бизнеса», которые состоятся на неделе с 22 по 26 июля 2019 года.

Регистрация на оба мероприятие уже доступна.

В среду, 24 июля 2019 года, в 16:00 МСК присоединяйтесь к мастер-классу «Кадры. Проверка сотрудников и соискателей при приеме на работу». Вебинар будет интересен руководителям и собственникам бизнеса, а также начальникам внутренних служб.

Проверка сотрудников на наличие долгов – новый тренд. С помощью такой проверки можно сделать прогноз благонадежности сотрудника – нанимаемого или уже работающего на управляющей или материально-ответственной должности.

На вебинаре на примере бизнес-кейсов разберем:

как можно с помощью кредитной истории понять, есть ли у соискателя на вакансию вашей компании долги;

признаки, по которым стоит проверить действующего сотрудника;

как и в какой степени финансовая дисциплина сотрудника может повлиять на результаты бизнеса;

что нужно знать о финансовом состоянии кандидата или сотрудника при переводе его на новую должность;

пример кредитного отчета.

Вебинар проведет руководитель проекта сервиса проверки сотрудников, соискателей и контрагентов Unirate24 Денис Кардашин.

В пятницу, 26 июля 2019 года, в 14:00 МСК присоединяйтесь к мастер-классу «Полицейская проверка. Практические рекомендации адвоката по защите бизнеса». Вебинар предназначен для руководителей, собственников бизнеса и начальников внутренних служб.

Подробно разберем, что делать, если пришел запрос из УЭБиПК или ОБЭП, как минимизировать ущерб от полицейских проверок и не допускать ошибок, которые обычно совершают люди, напуганные приходом полиции в офис. Поговорим о правилах взаимодействия с представителями закона и приемах психологической саморегуляции при полицейских проверках.

По итогам вебинара вы сможете составить подходящий именно вам список практических рекомендаций по защите бизнеса от проверок и научитесь с уверенностью отстаивать свои права в ходе полицейских проверок.

Спикер вебинара - Александр Селютин, адвокат и управляющий собственник юридической фирмы «Селютин и партнеры», за плечами которого 12 лет выслуги в МВД и 5 лет работы федеральным и мировым судьей.