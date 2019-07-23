ИркАЗ стал победителем в конкурсе социальной эффективности

Иркутский алюминиевый завод вошел в число победителей 16-го отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности». Предприятие стало лучшим в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда».

Конкурс организует и проводит Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса России «АМРОС» и исполком Центрального совета горно-металлургического профсоюза России. Торжественная церемония награждения состоялась в Москве. Помимо ИркАЗа, в число победителей вошли и другие предприятия РУСАЛа.

Так, Богучанский и Красноярский алюминиевые заводы признаны лучшими в номинации «Социально-экономическая эффективность коллективного договора». Предприятия РУСАЛа в Братске и Каменске-Уральском победили в номинации «Развитие персонала». Ачинский глиноземный комбинат и «РУСАЛ Новокузнецк» отмечены за работу по природоохранной деятельности и ресурсосбережению. Вместе с ИркАЗом награды в номинации «Охрана здоровья и безопасные условия труда» взяли Саяногорский алюминиевый завод и фольгопрокатный завод САЯНАЛ.

– Предприятия компании РУСАЛ всегда активно участвуют в отраслевом конкурсе, который проводит Ассоциация промышленников горно-металлургического комплекса и профсоюз, поэтому что очень важно получать оценку независимых экспертов, понимать, где находишься по сравнению с другими, – отмечает директор департамента персонала алюминиевого дивизиона РУСАЛа Денис Орлов, – Я горжусь, что предприятия алюминиевого дивизиона РУСАЛа вошли в число победителей практически во всех номинациях. Принятие и неукоснительное исполнение коллективных договоров, постоянное улучшение охраны труда – обязательное условие для устойчивого развития компании. Так прописано в корпоративной политике в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности РУСАЛа. И неслучайно предприятия компании были отмечены в числе лучших.