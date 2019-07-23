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Русское географическое общество обустроило маршрут до утеса Саган-Заба в «Заповедном Прибайкалье»

23 июля 2019

Русское географическое общество недавно завершило экспедицию, которая прошла на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Это была одна из первых экспедиций РГО, в которой были сняты возрастные ограничения. На территории парка работали волонтёры от 21 до 57 лет.

В работе экспедиции приняли участие 18 волонтеров, которые занимались обустройством маршрута до утеса Саган-Заба. Они установили ограждения, изготовили и разместили в туристических местах столы, скамейки, указатели, установили аншлаги и предупредительные знаки.


/ СИА /
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