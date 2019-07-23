En+ за 5 лет выпустила в водоемы Приангарья более 1,4 млн мальков промысловых рыб

Компания En+ Group с 2014 года выпустила в водоемы Приангарья более 1,4 млн мальков промысловых рыб. Очередной такой выпуск состоялся сегодня в устье реки Большой. К постоянному месту жительства отправились около 7668 особей молоди хариуса.

Выпуск мальков хариуса состоялся 23 июля в устье реки Большой, в селе Большая речка Иркутского района. В воду были отпущены около 7668 мальков хариуса. Мероприятие состоялось в рамках программы по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов, реализуемой компанией En+ Group в Иркутской области с 2014 года. Всего за это время в водоемы Приангарья было выпущено более 1,4 млн мальков промысловых рыб. Только в прошлом году компания выпустила в реку Белая более 243 000 особей молоди пеляди.

Выпуск молоди хариуса состоялся в присутствии представителей Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры и Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству РФ. В акции приняли участие волонтеры из числа сотрудников энергетических предприятий En+ Group в регионе.

Молодь хариуса подготовлена к выпуску на Бельском рыбоводном заводе, подразделении компании «Байкальская рыба». Вес каждого малька составляет 0,5 г. Основная часть мальков отправится из устья реки Большая в Иркутское водохранилище.

Хариус - одна из самых красивых пресноводных рыб, относится к семейству лососевых. В среднем взрослая особь достигает 53 см в длину и весит около 1,2 кг.

Сергей Кузнецов, директор «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (управляет гидроэнергетическими активами En+ Group):

– Экологическая ответственность – важнейший приоритет для En+ Group как одной из крупнейших российских энергокомпаний. Предприятия группы реализуют масштабные социальные, гуманитарные, просветительские программы, акции и проекты в сфере экологии на территориях присутствия. Основная задача этой акции - поддержание баланса в экосистеме региона. Мы рассчитываем, что уже через год в период нереста выпущенные мальки увеличат популяцию хариуса в акватории Ангары.

Об En+ Group

En+ Group - ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Основные активы группы расположены в Восточной Сибири. Ежегодно компания направляет на реализацию социальной политики в регионах своего присутствия около 800 млн рублей. Одно из основных направлений социальной политики группы – забота об окружающей среде. С 2011 года компания реализует комплексную программу по защите озера Байкал и заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий. В нее входят экологические, социальные, научные, образовательные, просветительские и культурные проекты – в т.ч., экологическая акция по уборке берегов Байкала «360», «Экологический автобус», Школа экологического предпринимательства, «Байкальский калейдоскоп», реализуемые в партнерстве с ведущими некоммерческими обществами и ассоциациями Иркутской области.