Сбербанк выступил финансовым консультантом ПАО «Энел Россия» при продаже угольной электростанции Рефтинской ГРЭС

Сбербанк выступил финансовым консультантом ПАО «Энел Россия» в рамках проекта по продаже угольной электростанции Рефтинской ГРЭС в пользу АО «Кузбассэнерго». После того, как условия сделки были одобрены акционерами ПАО «Энел Россия» на внеочередном собрании акционеров, договор купли-продажи вступит в силу после согласования сделки со стороны Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.

Анатолий Попов, Заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк:

«Сбербанк традиционно поддерживает проекты своих крупнейших клиентов, в том числе в сфере M&A. Сделка по продаже Рефтинской ГРЭС является одной из крупнейших сделок в электроэнергетике России в этом году, и мы рады, что Сбербанк принимал участие в ее реализации. Уверен, что данная сделка позволит ещё больше укрепить наши позиции в качестве консультанта на рынке M&A, включая сектор электроэнергетики».