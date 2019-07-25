"Мы должны задуматься о том месте, где мы живем". Property-тур по креативным пространствам Иркутска провел Байкальский саммит РГУД

V Байкальский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов стартовал сегодня в Иркутске. В первый день участники делового мероприятия отправились в Property-тур «Общественные и креативные пространства города Иркутска».

Фото: А. Фёдоров

24-25 июля в Иркутске проходит традиционный, уже пятый по счету, Байкальский саммит РГУД. Эксперты – девелоперы, строители, чиновники, урбанисты – в очередной раз собрались в столице Восточной Сибири, чтобы обсудить главные тренды отрасли. Инициатором и организатором делового события выступает Байкальское представительство РГУД при поддержке Администрации города Иркутска, Министерства строительства и дорожного хозяйства Иркутской области.

Саммит, по традиции, начался с Property-тура по Иркутску и знакомства с интересными и знаковыми объектами. В этот раз участники посетили первой современную историческую застройку «Иркутские кварталы», затем набережную «Солнечная дорога», арт-завод «Доренберг» и Галерею «Революция». SIA.RU записал наиболее яркие цитаты.

«Многие объекты в 'Иркутских кварталах' созданы без копейки бюджетных денег»

Фото: А. Фёдоров

Сергей Маяренков, АНО «Иркутские кварталы»:

– Государство любит готовые проекты. Мы видели такие в Татарстане, пробуем делать их у себя. Вот, например, Иерусалимскую лестницу сделали за счет бюджета, но проектированием занимались мы за свой счет.

Когда сделали лестницу, иркутяне стали говорить: «Зачем эта красивая лестница, из ниоткуда в никуда». Удивительно, что раньше никто эту лестницу не замечал, а сейчас, когда она стала красивой, всем очевидно стало, что окружение вокруг надо тоже менять. Для этого и создаются такие проекты, какие «Иркутские кварталы». Кстати отмечу, что многие объекты в кварталах созданы без копейки бюджетных денег, только за счет предпринимателей.

Фото: А. Фёдоров

«Иркутские кварталы» – это очень большой проект для Иркутска, инвестиционно сложно реализуемый. Почему самому городу не потянуть этот проект? Выручка всех заведений здесь должна быть 1 миллиард долларов ежегодно. Тогда это будет оправдано и выгодно. И мы продумываем такую модель, которая позволит зарабатывать здесь 1 млрд долларов.

Фото: А. Фёдоров

Сейчас на территории «Иркутских кварталов» готовы 17 объектов, 22 объекта проектируется, на 11 объектов оформляется земля. В работе находится почти 300 тысяч кв.м. У нас есть успешный опыт – 130 квартал, где создано почти 2 тысячи рабочих мест и платится миллиард рублей налогов ежегодно, но мы замахнулись на более сложную схему. Это – центр города, с историей и многочисленными собственниками. Пока у нас все успешные проекты реализуются там, где управляет один собственник. Но надо учиться работать в существующем теле города.

Фото: А. Фёдоров



Цель проекта – создание современного центра города с учетом его истории, удобной и целостной архитектурной среды, а также появление условий для новых предпринимательских проектов и роста городской экономики.

Комплексная застройка территории предусматривает культурные, деловые, творческие центры, новые жилые комплексы, гостиницы, места для спокойного отдыха и игр с детьми, прогулочные зоны и площадки для мероприятий.

Оператор проекта: АНО «Иркутские кварталы».

Идеолог проекта – Сергей Маяренков. Проект «Иркутские кварталы» находится в центре Иркутска. Территориально прилегает к территории 130-го квартала. Площадь – 80 га.Цель проекта – создание современного центра города с учетом его истории, удобной и целостной архитектурной среды, а также появление условий для новых предпринимательских проектов и роста городской экономики.Комплексная застройка территории предусматривает культурные, деловые, творческие центры, новые жилые комплексы, гостиницы, места для спокойного отдыха и игр с детьми, прогулочные зоны и площадки для мероприятий.Оператор проекта: АНО «Иркутские кварталы».Идеолог проекта – Сергей Маяренков.

«Эта модель уникальна, по ней фактически никто в стране не работал»

Фото: А. Фёдоров

Анатолий Казакевич, идеолог проекта «Солнечная дорога»:

– Несколько лет назад, прогуливаясь по воссозданному парку Горького в Москве, мне пришла в голову идея, почему бы не создать такой парк в Иркутске, полностью на частные средства. Мы подобрали совместно с администрацией Иркутска участок, разработали концепцию, выбрали по конкурсу арендатора участка и начали буквально «на коленке» вырабатывать механизм. Так сформировался парк «Поляна». В 2016 году по наработанной схеме запустили проект «Солнечная дорога».

Фото: А. Фёдоров

Площадь участка в «Поляне» 4,5 Га, объем инвестиций был не очень большой, порядка 2-3 млн рублей на гектар. На благоустройство «Солнечной дороги» потратили порядка 10 млн руб на гектар.

В Иркутске не хватает объектов развлекательной сферы и на них большой спрос. У них и экономика хорошая. Например, на создание веревочного парка в «Поляне» ушло 2 года, объем инвестиций составил порядка 10-12 млн рублей. Окупаемость у таких объектов – порядка 3 лет. Но в них надо глубоко погружаться, это не просто объект недвижимости, который построили и сдали в аренду. Зато чем больше таких объектов на территории – тем больше привлекательность этой территории.

Фото: А. Фёдоров

Посетив разные российские форумы с презентацией наших проектов, выяснилось, что иркутская модель уникальна, по ней фактически никто в стране не работал. На сегодняшний день к нам обратились за консультацией представители около 15 городов, от Крыма до Камчатки.



Проект реализуется силами предпринимателей при поддержке администрации города Иркутска. Подразумевает благоустройство и размещение коммерческих объектов на рекреационное территории 26 га. На 2019 год реализована первая часть проекта – «У ледокола Ангара». Похожие проекты планируются в Байкальске, п Аршан, Ангарске.

Каждый объект проекта закреплен за профильным резидентом.

Координатор – управляющая компания ООО «Солнечная дорога».

Идеолог проекта – Анатолий Казакевич. Солнечная дорога – современная зона отдыха для жителей Иркутска и гостей города, с единой архитектурной концепцией, пешеходно-велосипедной дорогой, соединяющей район СибЭкспоЦентра с пристанью Ракета.Проект реализуется силами предпринимателей при поддержке администрации города Иркутска. Подразумевает благоустройство и размещение коммерческих объектов на рекреационное территории 26 га. На 2019 год реализована первая часть проекта – «У ледокола Ангара». Похожие проекты планируются в Байкальске, п Аршан, Ангарске.Каждый объект проекта закреплен за профильным резидентом.Координатор – управляющая компания ООО «Солнечная дорога».Идеолог проекта – Анатолий Казакевич.

«Репутация района постепенно меняется»

Фото: А. Фёдоров

Евгений Ефремов, владелец и идейный вдохновитель проекта Арт-завод «Доренберг»:

– Концепция креативного кластера шагает по всей планете. Главная ее задача – повышение лояльности горожан к неблагоприятным районам. Это работает и в Америке, где ее и придумали, и в Китае, и в Бразилии, и в большинстве других стран.

Я сам из Иркутска, но уже жил Краснодаре 8 лет, когда стартовал проект. Переехал обратно именно из-за арт-завода.

Сделано уже очень много, хотя нам всего третье лето. За нынешнее лето мы успели сделать парковую часть, ведем ремонтные работы снаружи, хотим успеть с озеленением.

Фото: А. Фёдоров

Изначально вся территория здесь была промышленной зоной. Не было даже дороги. И до сих пор для многих улица Баррикад – это шиномонтажки. Но репутация района постепенно меняется, рядом уже строятся жилые дома.

Окупаемость у проекта довольно долгая для России – мы видим 7-10 лет. Финансируется проект собственными средствами, частично – на кредитные средства, частично реинвестируем.

Вообще ревитализация – вещь долгая. Мы не можем себе позволить выгнать старых арендаторов и набрать новых. Мы постепенно наполняем арт-завод резидентами. Между ними и арендаторами большая разница. Резидент – это часть сообщества, это житель, арт-завод – это его дом. И мы к этому призываем. Так наше сообщество растет и развивается

Фото: А. Фёдоров

Евгения Ямова, директор Агентства развития территорий «Градостроительная школа», резидент Арт-завод «Доренберг»:

– Мы видим как меняется лицо самой улицы Баррикад, арт-завода Доренберг. Сейчас мы как проектировщики выходим на проект благоустройства набережной реки Ушаковка, и мы надеемся, что это еще больше привлечет сюда горожан и гостей города и арт-завод станет не только кварталом «сам по себе», но и вырастет дальше.

Фото: А. Фёдоров



Цель проекта – раскрытие новых возможностей старых территорий и построек, а также создание условий для совместной деятельности и обучения.

Основатель арт-пространства Евгений Ефремов. Арт-завод «Доренберг» – первый городской кластер для любых форматов творчества, креативного предпринимательства и проведения мероприятий городского масштаба. Общественное пространство организовано на месте построенного в конце 19 века Федором Доренбергом Знаменско-Подгорненского пивоваренного завода.Цель проекта – раскрытие новых возможностей старых территорий и построек, а также создание условий для совместной деятельности и обучения.Основатель арт-пространства Евгений Ефремов.

«Это история не про деньги. Это история про нашу жизнь»

Property-тур по креативным пространствам Иркутска завершился посещением Галереи Revолюция. Торгово-выставочное пространство, объединяющее дизайн, культуру и гастрономию, работает в Иркутске уже десять лет.

Фото: А. Фёдоров

Михаил Григорьев, идейный вдохновитель ТВЦ «Галерея Revолюция»:

– Когда десять лет назад мы создавали это пространство, дизайнер Сергей Шергин предложил: «Давай не будем бояться и назовем его Revолюция». Не потому, что здание находится на улице Октябрьской Революции, а потому что то, что мы тогда сделали, для 2009 года была действительно революционная – в хорошем смысле, без крови – идея.

Мы должны задуматься о том месте, где мы живем. Здесь, в Галерее, мы можем создать свой мир, но город не заканчивается его пределами. Нужно, чтобы мы весь город сделали прекрасным – с заботой о людях, а не только о деньгах. Иначе мы продолжим терять нашу творческую молодежь.

Антон Кондратьев, генеральный директор управляющей компании «Система АМТ»:

– Нас очень часто спрашивают, зачем мы это делаем. Это история не про деньги. Это история про нашу жизнь. Мы хотим сделать мир вокруг себя красивее, комфортнее, удобнее. Может, это звучит пафосно, но мы не можем жить по-другому – только так или еще лучше.

Фото: А. Фёдоров



В бутиках галереи собраны оригинальные и необычные бренды для современного ремонта и расстановки актуальных акцентов в интерьере. На территории Галереи проходят также неформатные выставки и открытые лектории.

Совладелец салона M-Studio и Design Bar, один из идеологов Галереи Revолюция Михаил Григорьев. Центр архитектуры и дизайна «Галерея Реvолюция» (БЦ Sobranie) – торгово-выставочное пространство, выполненное в стиле лофт. Занимает два этажа одного из бывших зданий завода им. Куйбышева по улице Октябрьской Революции.В бутиках галереи собраны оригинальные и необычные бренды для современного ремонта и расстановки актуальных акцентов в интерьере. На территории Галереи проходят также неформатные выставки и открытые лектории.Совладелец салона M-Studio и Design Bar, один из идеологов Галереи Revолюция Михаил Григорьев.

«Низкий поклон за то, что вы делаете!»

Фото: А. Фёдоров

Елена Бодрова, исполнительный директор РГУД:

– Я очень много езжу по городам: Гильдия у нас Российская. Так вот в Иркутске всегда есть люди, которые здесь ЖИВУТ – и по городу это сразу видно. Это действительно заметно – когда бизнесмены здесь живут и планируют, что проживут здесь какое-то длительное время, что здесь будут расти их дети, что здесь они проведут свою старость. Именно сегодня, когда есть глобальная конкуренция городов внутри страны – а это уже все чувствуют – это особенно важно. Я пятый раз в вашем городе и каждый раз открываю для себя не то что проекты – я открываю людей. Низкий поклон за то, что вы делаете!

Фото: А. Фёдоров

Сегодня, 25 июля, саммит продолжится обширной деловой программой. В конференц-зале Байкальского банка Сбербанка представители отрасли обсудят самые важные темы, среди которых: «Ключевые отраслевые тренды: основа принятия стратегических решений», «Повышение капитализации территорий и объектов: инструменты и практики», «Оптимизация девелоперских проектов с помощью цифровых и интернет-технологий».