В России растут почти все сегменты розничного кредитования, кроме ипотеки

В июне 2019 года в России продолжился рост кредитования. Было выдано 3,15 млн новых кредитов общим объемом свыше 709,75 млрд руб. Количество выданных кредитов выросло на 5%, а объемы кредитования снизились менее чем на 1% по сравнению с прошлым июнем. При этом все виды кредитов растут кроме ипотеки, сообщает Объединенное Кредитное Бюро (ОКБ).

Лидером по темпам роста объемов кредитования в июне 2019 г. стал сегмент POS-кредитов. Количество новых кредитов выросло в годовом отношении на 14%, объем кредитования – на 18%. В июне нынешнего года было выдано 563,06 тыс. кредитов на 19,10 млрд руб. Средний чек по POS-кредиту вырос на 3%: с 33 до 34 тыс. руб.

Количество новых кредитов наличными выросло на 7%, а объемы выдач – на 11% по сравнению с годом назад. В июне 2019 г. было выдано 1,42 млн кредитов наличными общим объемом 378,34 млрд руб. Средний чек по кредитам наличными вырос на 4%: с 256 до 266 тыс. руб.

Общее количество новых кредитных карт выросло на 1%, при этом объемы лимитов увеличились на 13%. В июне 2019 г. было выдано 1,01 млн карт с общим лимитом 78,73 млрд руб. против 1,01 млн кредитных карт на 69,53 млрд руб. годом ранее. Средняя сумма лимита выросла на 12%: с 69 до 78 тыс. руб.

Количество новых автокредитов выросло на 4%, объемы выдач увеличились на 10%. В июне 2019 г. было выдано 51,58 тыс. кредитов на 43,50 млрд руб. Средняя сумма нового автокредита выросла на 6%: с 796 до 843 тыс. руб.

Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в июне 2019 г., показало отрицательную динамику, снизившись на 28% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 21%. В июне 2019 г. было выдано 80,86 тыс. ипотечных кредитов на 179,71 млрд руб. Средний чек по ипотеке увеличился за год на 10%: с 2,03 до 2,22 млн руб.