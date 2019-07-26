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8 августа в Иркутске состоится международный саммит блокчейн-индустрии Blockchain Baikal 2019

26 июля 2019

8 августа в Иркутске – "столице майнинга" – состоится масштабное мероприятие блокчейн-индустрии: Международный саммит Blockchain Baikal 2019. Мероприятие соберёт крипто-энтузиастов, майнеров, экспертов из разных блокчейн-проектов, а также посетителей из разных уголков мира.

Cпикеры из разных стран и нескольких континентов поделятся с участниками своим опытом в реализованных проектах. Среди них заявлены: 

  • Крейг Райт (Chief Scientist, nChain) - человек, зарегистрировавший авторские права на Белую книгу Bitcoin
  • Джимми Нгуен (Bitcoin Association)
  • Дмитрий Уфаев (СЕО Bitfury)
  • Александр Шульгин (группа компаний Familia)
    и другие - всего более 20 спикеров.

Организаторы отмечают, что помимо нестандартных презентаций и качественных спичей, на саммите планируется провести ряд панельных дискуссий по наиболее актуальным вопросам крипто-индустрии. Кроме того будет организована выставочная зона проектов, программных и аппаратных решений, состоятся многочисленные мастер-классы.

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Подробная программа мероприятия будет опубликована на официальном сайте: https://siberiablockchain.com 
Мероприятие состоится в конференц-зале Байкальского Банка Сбербанка Иркутск, по адресу: ул. Нижняя Набережная 10.


/ СИА /
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