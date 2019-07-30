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«У Иркутска есть все шансы выигрывать в конкурентной борьбе» (видео)

30 июля 2019

«Каждый год иркутяне не перестают удивлять. Проекты, которые реализуются здесь, в Иркутске, во многом являются пионерами в России. Сейчас мы видим, что города конкурируют между собой, конкурируют с Москвой за жителей. И очень здорово, что у Иркутска есть все шансы в этой конкурентной борьбе выигрывать», - уверена Елена Бодрова, исполнительный директор РГУД.

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«Такие мероприятия как саммит помогают понять,  куда надо двигаться, какие ключевые области необходимо анализировать, какие инструменты лучше использовать, чтобы грамотно и продуктивно работать с потребителями», - считает  Илья Круговых, коммерческий директор ГК «Актив», заместитель руководителя Байкальского представительства РГУД.

Как конкурируют между собой российские города? Как изменят новые «правила игры» рынок нового жилья? Как общественные пространства могут повлиять на рынок недвижимости, и как школа может изменить облик  района? Эти и другие вопросы обсуждали профессионалы рынка недвижимости в рамках V Байкальского саммита Российской гильдии управляющих и девелоперов.

Как это было – смотрите на видео от SIA.RU.


/ СИА /
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