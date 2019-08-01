Паромную переправу через реку Уда восстановят к середине августа

Паромная переправа через реку Уда в районе деревне Казачья Бадарановка затоплена в результате паводка и будет восстановлена к середине августа. Переправой пользовались жители 10 населенных пунктов общей численностью 2000 человек.

Связь с населенными пунктами возможна через автомобильную дорогу Нижнеудинск-Боровинок-Алзамай, в настоящее время проезд по ней затруднен. Для сообщения между населенными пунктами по поручению Губернатора Иркутской области Сергея Левченко приобретена лодка на воздушной подушке вместимостью пять человек. С 31 июля осуществляется перевозка на лодке по требованию, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области