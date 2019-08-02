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Уровень воды в реке Ия в Тулуне опустился до отметки 930 см

2 августа 2019

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Уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает снижаться. По состоянию на 8:00 местного времени (3.00 мск.врем.) 2 августа уровень воды в реке составил 930 см при критической отметке в 700 см. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Федеральную трассу Р-255 «Сибирь» в Тулуне открыли утром  2 августа, в 5.00 местного времени (00.00 мск. врем.). Всего с 30 июля на трассе скопилось  около полутора тысяч автомобилистов. Пока организовано реверсивное движение, сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье».


/ СИА /
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