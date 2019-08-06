Новые санкции США не способны дестабилизировать рубль

Ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков принял участие в онлайн-конференции «Что будет с рублём и российскими акциями в августе?». Эксперт отметил, что в ближайшие месяцы американский доллар будет стоить 62-65 рублей. При этом инвесторам следует тщательно отбирать идеи в различных секторах российской экономики.

Нынешнее лето складывается удачно для российского рынка: индекс МосБиржи обновил исторический максимум, а корпоративные истории подогревали активную торговлю. Несмотря на новый пакет антироссийских санкций, в ближайшие месяцы ожидается диапазон 62-65 рублей за доллар, считает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков: «Каких-то панических мыслей нет, хотя на рынке постоянно пугают различными обвалами. Главное в этом несколько моментов: положительные сальдо торгового и платёжного баланса, международные резервы существенно превышают сумму всех внешних обязательств РФ, бюджет остаётся профицитным, а политика ЦБ РФ умеренно жёсткой. Специально ослаблять рубль правительство пока не хочет, так как бюджет нормально наполняется, а ещё одно существенное ослабление резко повысит социальную напряжённость, убьёт еле заметные зелёные ростки в сфере реальных доходов населения».

В ходе конференции были затронуты перспективы крупнейшего российского банка, один из вопросов касался дивидендных выплат Сбербанка. «Во-первых, дивиденды, скорее всего, будут повышены до 18-20 руб. на акцию, что предполагает относительно высокую доходность по рынку. Во-вторых, в случае дальнейшего снижения ставки ЦБ РФ можно рассчитывать на рост бумаг, так как их дивидендная доходность будет превышать доходность ОФЗ. Возможно, что сейчас не самое лучшее время для покупки, так как тренд на рост сломан и вероятность коррекции по бумаге достаточно высокая. Возможно, что бумага сдвинется к уровням 200-220, где и стоит задуматься о покупках», — отметил Андрей Кочетков.

Не лучшим образом, по мнению аналитика «Открытие Брокер», выглядят дела в металлургическом секторе: «Второе полугодие может оказаться более трудным для компании “Мечел”, поэтому нельзя исключать снижения котировок. В долгосрочном плане риски существенно ослабли, так как основные кредиторы всё же готовы сохранить компанию, а не вести её к банкротству».

Если же говорить об интересных историях, которые способны принести рост капитализации и хорошие дивиденды, то, считает г-н Кочетков, это бумаги электроэнергетиков «ФСК ЕЭС» и «ЭНЕЛ Россия»: «Если вас интересуют коммунальные услуги, то могу предложить обратить внимание на отрасль управления отходами. В этой отрасли спрос будет долгосрочным. В принципе, вся экологическая тема имеет весьма неплохие перспективы. Небольшие производители органического продовольствия могут стать объектом для поглощения крупными компаниями, как, например, это случилось с Wholefoods».

По мнению эксперта, нападки на проект “Северный поток-2” продолжатся — трубопровод мешает созданию искусственного дефицита на рынке поставок природного газа в Европе: «Однако вероятность его завершения близка к 100%, как и “Силы Сибири”, поэтому ожидается, что к концу 2020 года внешние поставки “Газпрома” возрастут на четверть или треть».