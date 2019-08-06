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РСХБ снизил ипотечную ставку в рамках акции «Мечты сбываются»

6 августа 2019

Россельхозбанк снизил ипотечную ставку по акции «Мечты сбываются». Теперь заемщики могут оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости, включая таунхаусы, по ставке от 9,2% годовых c первоначальным взносом 20% и более. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей.

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По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования – до 30 лет.

Акция действует до 01 октября 2019 года (включительно). Подробности акции «Мечты сбываются» и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


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