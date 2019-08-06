РСХБ снизил ипотечную ставку в рамках акции «Мечты сбываются»

Россельхозбанк снизил ипотечную ставку по акции «Мечты сбываются». Теперь заемщики могут оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости, включая таунхаусы, по ставке от 9,2% годовых c первоначальным взносом 20% и более. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей.

По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования – до 30 лет.

Акция действует до 01 октября 2019 года (включительно). Подробности акции «Мечты сбываются» и условия ипотечных продуктов представлены на сайте банка.