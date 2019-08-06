Названы причины, почему Иркутск утонул в мусоре и погряз в антисанитарии

В последнюю неделю Иркутск утопает в мусоре. В соцсетях публикуются многочисленные фотографии скопления мусора на различных площадках города. Прокуратура Иркутска провела проверку и выяснила, что причиной захламления города твердыми коммунальными отходами стал отказ трех компаний от исполнения обязательств по транспортировке отходов.

С 1 августа они отказались от транспортировки мусора с контейнерных площадок на полигон, посчитав, что их услуги оплачиваются не в полном объеме. Сейчас Иркутск захламлен отходами, что негативно сказывается на окружающей среде и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, отмечает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура напоминает, что эти компании были привлечены к перевозке мусора с 1 января 2019 года оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами - ООО «ИТК». В соответствии с нормами гражданского законодательства и по условиям договоров, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. Прокуратура потребовала от руководителей трех компаний незамедлительно принять меры к устранению нарушений закона.

А пока для уборки мусора ООО «РТ-НЭО Иркутск» совместно с администрацией города, ООО «ИТК» и МУП «Спецавтохозяйство» города Иркутска, привлечена дополнительная специализированная техника.