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Россельхозбанк предлагает новые пониженные ставки по рефинансированию ипотеки

7 августа 2019

Россельхозбанк снизил ставки по акции «Не переплачивай». Теперь рефинансировать ипотечный кредит возможно по ставке от 9,4% годовых. 

По условиям акции можно рефинансировать кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком. Сумма кредита ‒ до 20 млн рублей. Срок кредитования – до 30 лет. 

Специальные процентные ставки «Не переплачивай» действуют до 01.10.2019 (включительно). Подробные условия акции размещены на сайте Банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.


/ СИА /
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