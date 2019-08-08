Сбербанк приступает к выплатам страхового возмещения вкладчикам АО КБ «АССОЦИАЦИЯ»

ПАО Сбербанк объявлено победителем конкурсного отбора, проведенного Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» для осуществления выплаты страхового возмещения вкладчикам кредитной организации АО КБ «АССОЦИАЦИЯ».

С 08 августа 2019 года ПАО Сбербанк осуществляет прием заявлений и выплату страхового возмещения вкладчикам (физическим лицам), вкладчикам, имеющим вклады (счета) для осуществления предпринимательской деятельности, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям в уполномоченных подразделениях.

ПАО Сбербанк осуществляет выплаты вкладчикам АО КБ «АССОЦИАЦИЯ» в г. Москве, г. Нижнем Новгороде, г. Арзамас, г. Богородск, г. Ветлуга, г. Городец, г. Княгинино, г. Кстово, г. Лысково, г. Перевоз, г. Семенов, г. Сергач, г. Урень, г. Шахунья, р.п. Большое Мурашкино, р.п. Бутурлино, р.п. Варнавино, р.п. Воскресенское, р.п. Дальнее Константиново, р.п. Красные Баки, р.п. Пильна, р.п. Сокольское, р.п. Тонкино, р.п. Тоншаево, р.п. Шаранга, п. Ковернино, с. Вад, с. Починки, с. Уразовка, с. Сеченово, г. Бор Нижегородской области и в г. Мантурово, г. Шарья Костромской области.

Перечень уполномоченных подразделений и порядок выплаты страхового возмещения размещены на сайте ПАО Сбербанк в разделе «Все продукты и услуги» в подразделе «Выплаты АСВ» в закладке «Полезно знать» http://www.sberbank.ru/ru/person/contributions/payment_compens/.

Обращаем внимание, что 29.12.2014 вступил в действие Федеральный закон №451-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» и статью 46 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации».

Данным Федеральным законом увеличен предельный размер страхового возмещения по вкладам с 700 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.