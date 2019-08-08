Связь-Банк запустил сервисные услуги во всех регионах присутствия офисов банка

С начала августа в каждом регионе присутствия Связь-Банка можно приобрести сервисную услугу «Личный адвокат» от компаний-партнеров ООО «Национальная юридическая служба», ООО «АПВД» или ООО «Онлайн Юрист».

В любом офисе Связь-Банка клиенты могут также оформить сертификат «Возврат налогов» от компаний ООО «АПВД» или ООО «Онлайн Юрист» и сертификат «Консьерж» от ООО «АПВД».

С дополнительной сервисной услугой «Личный адвокат», приобретенной в Связь-Банке, клиентам доступна грамотная юридическая помощь в любое время, начиная от бытовых вопросов и заканчивая экстренной помощью в ситуациях с претензионной составляющей. Услуга «Возврат налогов» позволяет получить квалифицированную помощь налогового консультанта, касающуюся получения налогового вычета. С сертификатом «Консьерж» клиенты могут круглосуточно получить консультации по правовым, медицинским или социальным вопросам.